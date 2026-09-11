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Фон пластиковый PVC 60х130M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон пластиковый PVC 60х130M черный

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Фон пластиковый PVC 60х130M черный - фото 1
Фон пластиковый PVC 60х130M черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
  • Фон пластиковый PVC 60х130M черный - фото 1
  • Фон пластиковый PVC 60х130M черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
620 руб.  900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486595
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Характеристики

Бренд
PVC
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
65
Цвет
черный матовый
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х2
Вес, кг.
1.7

Описание товара Фон пластиковый PVC 60х130M черный

Двухсторонний пластиковый фотофон в рулоне. Ширина полотна 60 см, длина 130 см. Цвет: черный матовый.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PVC
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
65
Цвет
черный матовый
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Двухсторонний пластиковый фотофон в рулоне. Ширина полотна 60 см, длина 130 см. Цвет: черный матовый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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