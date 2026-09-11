Зрительная труба Discovery Range 60
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
от 20 до 60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 17 до 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
от 20 до 60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 17 до 36
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х30
Вес, кг.
1.36
Описание товара Зрительная труба Discovery Range 60
Discovery Range 60 – это сравнительно небольшая зрительная труба с изменяемым увеличением, поэтому ее с одинаковым успехом можно использовать как для прицельных, так и для обзорных наблюдений. Прибор отлично проявляет себя при решении любых наблюдательных задач на открытых пространствах: изучении дикой природы, выслеживании дичи, осмотре удаленных объектов на больших территориях.
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
от 20 до 60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
от 17 до 36
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Discovery Range 60 – это сравнительно небольшая зрительная труба с изменяемым увеличением, поэтому ее с одинаковым успехом можно использовать как для прицельных, так и для обзорных наблюдений. Прибор отлично проявляет себя при решении любых наблюдательных задач на открытых пространствах: изучении дикой природы, выслеживании дичи, осмотре удаленных объектов на больших территориях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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