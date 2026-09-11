Наушники Sennheiser IE 300 (509104)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.25
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Sennheiser IE 300 (509104)
Sennheiser IE 300 - это инновационные высококачественные наушники, специально созданные для энтузиастов аудио, которые слушают с помощью постоянно развивающейся коллекции оборудования. Благодаря множеству новаторских акустических технологий, которые дополняют 7-миллиметровый преобразователь XWB, он создает легко сбалансированное звучание для аудиофилов,
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.25
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Sennheiser IE 300 - это инновационные высококачественные наушники, специально созданные для энтузиастов аудио, которые слушают с помощью постоянно развивающейся коллекции оборудования. Благодаря множеству новаторских акустических технологий, которые дополняют 7-миллиметровый преобразователь XWB, он создает легко сбалансированное звучание для аудиофилов,
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Наушники Sennheiser IE 300 (509104) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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