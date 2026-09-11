Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%8 250 руб. 14 055 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478280
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Максимальный диаметр реза, мм
22
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
20
Высота, см
25
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
10.5
Описание товара Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456
Аккумуляторный хедж-триммер PATRIOT СН456 Li 250205456 - инструмент для подрезания живой изгороди и мелкого кустарника. Применяется на приусадебных участках. Задняя ручка может поворачиваться на 90 градусов для удобства выравнивания углов кустарника. Питание от аккумулятора. Малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания. Крепкий хват. Обрезиненная ручка не скользит, обеспечивает надежное удержание инструмента при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Максимальный диаметр реза, мм
22
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
20
Высота, см
25
Аккумуляторный хедж-триммер PATRIOT СН456 Li 250205456 - инструмент для подрезания живой изгороди и мелкого кустарника. Применяется на приусадебных участках. Задняя ручка может поворачиваться на 90 градусов для удобства выравнивания углов кустарника. Питание от аккумулятора. Малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания. Крепкий хват. Обрезиненная ручка не скользит, обеспечивает надежное удержание инструмента при работе.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456