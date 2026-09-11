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Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456

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Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 1
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 2
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 3
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 4
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 5
Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 1
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 2
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 3
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 4
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 5
  • Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
8 250 руб.  14 055 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478280
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Максимальный диаметр реза, мм
22
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
20
Высота, см
25
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456

Аккумуляторный хедж-триммер PATRIOT СН456 Li 250205456 - инструмент для подрезания живой изгороди и мелкого кустарника. Применяется на приусадебных участках. Задняя ручка может поворачиваться на 90 градусов для удобства выравнивания углов кустарника. Питание от аккумулятора. Малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания. Крепкий хват. Обрезиненная ручка не скользит, обеспечивает надежное удержание инструмента при работе.

Отзывы о товаре Кусторез аккумуляторный Patriot CH456 Li 250205456




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Кусторез
Тип ножа
двусторонний
Максимальный диаметр реза, мм
22
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
20
Высота, см
25
Описание
Аккумуляторный хедж-триммер PATRIOT СН456 Li 250205456 - инструмент для подрезания живой изгороди и мелкого кустарника. Применяется на приусадебных участках. Задняя ручка может поворачиваться на 90 градусов для удобства выравнивания углов кустарника. Питание от аккумулятора. Малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания. Крепкий хват. Обрезиненная ручка не скользит, обеспечивает надежное удержание инструмента при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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