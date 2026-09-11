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Саундбар Yamaha SR-B20A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Саундбар Yamaha SR-B20A

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Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 1
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 2
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 3
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 4
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 5
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 6
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 7
Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 1
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 2
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 3
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 4
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 5
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 6
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 7
  • Саундбар Yamaha SR-B20A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476469
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Характеристики

Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х15х6
Вес, кг.
5.5

Описание товара Саундбар Yamaha SR-B20A

B20A - саундбар с виртуальным объемным звуком, встроенным сабвуфером и технологией Clear Voice. Пара встроенных сабвуферов, размещенных в узком корпусе, дополняют звук глубоким басом. Технология Clear Voice для повышения четкости диалогов. Виртуальный объемный звук благодаря формату DTS Virtual:X. Bluetooth-подключение для беспроводной передачи музыки. Простота настройки, подключение по HDMI и мобильное приложение для управления саундбаром

Отзывы о товаре Саундбар Yamaha SR-B20A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yamaha
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
B20A - саундбар с виртуальным объемным звуком, встроенным сабвуфером и технологией Clear Voice. Пара встроенных сабвуферов, размещенных в узком корпусе, дополняют звук глубоким басом. Технология Clear Voice для повышения четкости диалогов. Виртуальный объемный звук благодаря формату DTS Virtual:X. Bluetooth-подключение для беспроводной передачи музыки. Простота настройки, подключение по HDMI и мобильное приложение для управления саундбаром
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Саундбар Yamaha SR-B20A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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