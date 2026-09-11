Саундбар Yamaha SR-B20A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 476469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х15х6
Вес, кг.
5.5
Описание товара Саундбар Yamaha SR-B20A
B20A - саундбар с виртуальным объемным звуком, встроенным сабвуфером и технологией Clear Voice. Пара встроенных сабвуферов, размещенных в узком корпусе, дополняют звук глубоким басом. Технология Clear Voice для повышения четкости диалогов. Виртуальный объемный звук благодаря формату DTS Virtual:X. Bluetooth-подключение для беспроводной передачи музыки. Простота настройки, подключение по HDMI и мобильное приложение для управления саундбаром
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B20A - саундбар с виртуальным объемным звуком, встроенным сабвуфером и технологией Clear Voice. Пара встроенных сабвуферов, размещенных в узком корпусе, дополняют звук глубоким басом. Технология Clear Voice для повышения четкости диалогов. Виртуальный объемный звук благодаря формату DTS Virtual:X. Bluetooth-подключение для беспроводной передачи музыки. Простота настройки, подключение по HDMI и мобильное приложение для управления саундбаром
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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