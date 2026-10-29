Гравер Proskit PT-5501G
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Характеристики
Тип товара
Гравер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
В наличии
Код товара: 475525
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х25х10
Вес, г.
520
Описание товара Гравер Proskit PT-5501G
Машинка для гравировки и шлифовки ProsKit PT-5501I 00323091 предназначена для обработки деталей и заготовок из различных материалов. За функциональность отвечает возможность регулировки оборотов, что позволяет выполнять широкий спектр задач. Небольшой вес и наличие в комплекте гибкого вала обеспечивают удобство работы. Простая смена насадок достигается благодаря зажиму шпинделя. Благодаря тому, что инструмент поставляется в кейсе, обусловлено удобство транспортировки и хранения.
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Машинка для гравировки и шлифовки ProsKit PT-5501I 00323091 предназначена для обработки деталей и заготовок из различных материалов. За функциональность отвечает возможность регулировки оборотов, что позволяет выполнять широкий спектр задач. Небольшой вес и наличие в комплекте гибкого вала обеспечивают удобство работы. Простая смена насадок достигается благодаря зажиму шпинделя. Благодаря тому, что инструмент поставляется в кейсе, обусловлено удобство транспортировки и хранения.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Гравер Proskit PT-5501G - данный товар вы можете купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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