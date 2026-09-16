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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 580 руб.  8 400 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50)
5 580 руб. -34%
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х230х80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50)

ЗУБР Профессионал Компакт 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-50 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х230х80 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал Компакт 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт DB-50 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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