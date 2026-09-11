Поддон для пастилы Мастерица PP-0101MVR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поддон для пастилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473515
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х27х9
Вес, г.
500
Описание товара Поддон для пастилы Мастерица PP-0101MVR
Универсальный поддон для пастилы Мастерица. Подходит к сушилкам для овощей и фруктов диаметром 31-35 см. Диаметр поддона 350 мм, высота 10 мм, диаметр внутреннего отверстия 8, 5 см. Съемный сплошной прозрачный поддон предназначен для приготовления пастилы. Номинальная загрузка 1 кг. Материал: первичный пищевой пластик.
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Универсальный поддон для пастилы Мастерица. Подходит к сушилкам для овощей и фруктов диаметром 31-35 см. Диаметр поддона 350 мм, высота 10 мм, диаметр внутреннего отверстия 8, 5 см. Съемный сплошной прозрачный поддон предназначен для приготовления пастилы. Номинальная загрузка 1 кг. Материал: первичный пищевой пластик.
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