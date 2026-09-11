Смеситель Lemark Minima (LM3862C) для ванны и душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
12.3
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%35 405 руб. 41 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471892
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
0
Страна бренда
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
12.3
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор | душевая лейка | душевой шланг | дивертор | полочка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х35х13
Вес, кг.
5.8
Описание товара Смеситель Lemark Minima (LM3862C) для ванны и душа
Смесители серии MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Cache SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота – 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?230 мм 3-функциональная лейка ?120x240 мм Регулируемое по высоте крепление для лейки Душевой шланг 1,5 м Регулируемая по высоте полочка для душевых принадлежностей Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
0
Страна бренда
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
12.3
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
3 отверстия
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор | душевая лейка | душевой шланг | дивертор | полочка
Страна производитель
Китай
Смесители серии MINIMA. Комплектация: Аэратор Neoperl Honeycomb Cache SSR с изменяемым углом подачи воды Керамический картридж Sedal 35 мм Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота – 360?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» ?230 мм 3-функциональная лейка ?120x240 мм Регулируемое по высоте крепление для лейки Душевой шланг 1,5 м Регулируемая по высоте полочка для душевых принадлежностей Металлическая рукоятка </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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