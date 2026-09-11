Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%42 851 руб. 50 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х13
Вес, кг.
6.53
Описание товара Душевая система Lemark Yeti термостатический для душа (LM7849С)
Серия YETI. Комплектация: Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Серия YETI. Комплектация: Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Трехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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