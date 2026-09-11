Полотенцедержатель FIXSEN Retro рога 2-ой (FX-83802A)
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Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
51х10х7
Вес, г.
670
Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Retro рога 2-ой (FX-83802A)
Полотенцедержатель FIXSEN Retro рога 2-ой (FX-83802A)
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Полотенцедержатель FIXSEN Retro рога 2-ой (FX-83802A)
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