Top.Mail.Ru
Утюг Philips DST5030/20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Philips DST5030/20

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Philips DST5030/20 - фото 1
Утюг Philips DST5030/20 - фото 2
Утюг Philips DST5030/20 - фото 3
Утюг Philips DST5030/20 - фото 4
Утюг Philips DST5030/20 - фото 5
Утюг Philips DST5030/20 - фото 6
Утюг Philips DST5030/20 - фото 7
Утюг Philips DST5030/20 - фото 8
Утюг Philips DST5030/20 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 1
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 2
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 3
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 4
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 5
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 6
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 7
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 8
  • Утюг Philips DST5030/20 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Утюг Philips DST5030/20
5 250 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
большое отверстие для залива воды
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
320
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция капля-стоп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.65

Описание товара Утюг Philips DST5030/20

Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.



Теги товара: без пара, мощные, 2400 вт

Отзывы о товаре Утюг Philips DST5030/20




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
большое отверстие для залива воды
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
320
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция капля-стоп
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.


Теги товара: без пара, мощные, 2400 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Philips DST5030/20 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...