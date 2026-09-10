Утюг Philips DST5030/20
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 467372
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
большое отверстие для залива воды
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
320
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция капля-стоп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.65
Описание товара Утюг Philips DST5030/20
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, российского производства, черные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
большое отверстие для залива воды
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
320
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция капля-стоп
Страна производитель
Китай
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, российского производства, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, российского производства, черные
Утюг Philips DST5030/20 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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