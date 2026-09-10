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Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800

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Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 1
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 2
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 3
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 4
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 5
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 6
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 7
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 8
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 9
Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 1
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 2
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 3
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 4
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 5
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 6
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 7
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 8
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 9
  • Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466150
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Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Размеры в упаковке, см
43х34х23
Вес, кг.
7.3

Описание товара Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800

Электромеханическая швейная машина JANOME 1800 HeavyDuty – многофункциональная швейная машина для дома, оснащенная 18 швейными операциями и дополнительно усовершенствована для шитья толстых и плотных материалов, джинса, кожи. Полное название модели - JANOME EasyJeans HeavyDuty 1800. Горизонтальный челнок обеспечит высокое качество строчки, а надежный механизм транспортера ткани позволит работать как с толстыми, так и с тонкими тканями. Увеличенное усилие прокола иглы поможет при шитье многослойных плотных тканей и материалов.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Easy Jeans Heavy Duty 1800




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Описание
Электромеханическая швейная машина JANOME 1800 HeavyDuty – многофункциональная швейная машина для дома, оснащенная 18 швейными операциями и дополнительно усовершенствована для шитья толстых и плотных материалов, джинса, кожи. Полное название модели - JANOME EasyJeans HeavyDuty 1800. Горизонтальный челнок обеспечит высокое качество строчки, а надежный механизм транспортера ткани позволит работать как с толстыми, так и с тонкими тканями. Увеличенное усилие прокола иглы поможет при шитье многослойных плотных тканей и материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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