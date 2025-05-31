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Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed

30 Отзывы
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Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 1
Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 2
Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 3
Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 4
Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 1
  • Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 2
  • Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 3
  • Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 4
  • Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465804
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, г.
800

Описание товара Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed

Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора..

Отзывы о товаре Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный утюг,спасибо всем, получила в прекрасной упаковке, гладила, работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
утюг рабочий, но он больше подходит, как дорожный, в поездку. маленький и очень лёгкий.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Что говорить . Надо попробовать. СУПЕР паровой утюг - мой надёжный, верный друг!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг отличный. Правда для моих целей слишком легкий и площадь полотна маловата, но надо было внимательней читать описание и характеристики.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
со старым мулинкс небо и земля, много лужше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, все устраивает. Спасибо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день всем! Дома уже давно есть большой Филипс 4415 по моему "Азур", а тут возникла необходимость взять хороший и недорогой! И тут я угадал! =) Очень адекватный ценник, удобный утюжок средних размеров, да и подошва как у дорогих серий. На удивление и отпаривает хорошо! Я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось. При невысокой цене отличные функциональные качества)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг. Мама счастлива
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
утюг лёгкий, быстро нагревается, удобный
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,пользуюсь.Спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лев Н.

Достоинства:


Комментарий:
Включил, вроде работает. Попробую в работе и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Альберт Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Ни чего не бежит!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна Х.

Достоинства:


Комментарий:
купила на время ремонта моего утюга... год назад... итог- пользуюсь с удовольствием! лёгкий, с паром очень даже неплохо гладит)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жена не на радуется Очень довольна! Утюг очень легкий и удобный. Советую покупать так как проверено в деле
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Эмиль У.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой утюг, месяц уже гладим
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену вполне приличный утюг, гладит хорошо, пока нарекания отсутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
пока только один раз погладила, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный утюг. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
утюг хороший, у нас такой же, купили для дочери на подарок
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
маленький в меру, лёгкий и очень хорошо разглаживает бельё. сравниваю с дорогим и тяжёлым утюгом
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
утюг лёгкий,достаточно длинный провод,большая ёмкость для воды,не приходится постоянно доливать
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала понравился,но после первой глажки оставила его с водой,на следующий день взяла его в руки,а с него полилась вода. Мне кажется,что так быть не должно.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
качество на высоте, жене понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, греется быстро
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отзывы соответствуют....по ним выбирал....лёгкий,удобный....будем посмотреть сколько проживёт.....СОВЕТУЮ,ПОКА ДАРОМ.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену норм, товар доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий по весу, гладит хорошо, намного быстрее, чем мой старый утюг. Ничего не течет
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максалина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг справляется с разными типами тканей.Быстро набирает температуру,при нажатии на кнопку подачи пара выходит именно мощный пар, не льется вода!Самое главное удобный и мне очень нравится!!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора..
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный утюг,спасибо всем, получила в прекрасной упаковке, гладила, работает.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
утюг рабочий, но он больше подходит, как дорожный, в поездку. маленький и очень лёгкий.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Что говорить . Надо попробовать. СУПЕР паровой утюг - мой надёжный, верный друг!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг отличный. Правда для моих целей слишком легкий и площадь полотна маловата, но надо было внимательней читать описание и характеристики.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
со старым мулинкс небо и земля, много лужше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, все устраивает. Спасибо. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день всем! Дома уже давно есть большой Филипс 4415 по моему "Азур", а тут возникла необходимость взять хороший и недорогой! И тут я угадал! =) Очень адекватный ценник, удобный утюжок средних размеров, да и подошва как у дорогих серий. На удивление и отпаривает хорошо! Я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось. При невысокой цене отличные функциональные качества)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший утюг. Мама счастлива
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
утюг лёгкий, быстро нагревается, удобный
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,пользуюсь.Спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Лев Н.

Достоинства:


Комментарий:
Включил, вроде работает. Попробую в работе и дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Альберт Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Ни чего не бежит!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анна Х.

Достоинства:


Комментарий:
купила на время ремонта моего утюга... год назад... итог- пользуюсь с удовольствием! лёгкий, с паром очень даже неплохо гладит)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жена не на радуется Очень довольна! Утюг очень легкий и удобный. Советую покупать так как проверено в деле
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Эмиль У.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой утюг, месяц уже гладим
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену вполне приличный утюг, гладит хорошо, пока нарекания отсутствуют.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
пока только один раз погладила, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный утюг. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
утюг хороший, у нас такой же, купили для дочери на подарок
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
маленький в меру, лёгкий и очень хорошо разглаживает бельё. сравниваю с дорогим и тяжёлым утюгом
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
утюг лёгкий,достаточно длинный провод,большая ёмкость для воды,не приходится постоянно доливать
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее соответствует цене
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала понравился,но после первой глажки оставила его с водой,на следующий день взяла его в руки,а с него полилась вода. Мне кажется,что так быть не должно.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
качество на высоте, жене понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, греется быстро
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отзывы соответствуют....по ним выбирал....лёгкий,удобный....будем посмотреть сколько проживёт.....СОВЕТУЮ,ПОКА ДАРОМ.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену норм, товар доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий по весу, гладит хорошо, намного быстрее, чем мой старый утюг. Ничего не течет
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максалина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Утюг справляется с разными типами тканей.Быстро набирает температуру,при нажатии на кнопку подачи пара выходит именно мощный пар, не льется вода!Самое главное удобный и мне очень нравится!!


Утюг Philips GC1742/40 EasySpeed - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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