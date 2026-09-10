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Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842

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Головоломка &quot;Дикие животные&quot; (36 дет.) 50842 - фото 1
Головоломка &quot;Дикие животные&quot; (36 дет.) 50842 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головоломки
  • Головоломка &quot;Дикие животные&quot; (36 дет.) 50842 - фото 1
  • Головоломка &quot;Дикие животные&quot; (36 дет.) 50842 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
860 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465020
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Головоломки
Возраст
от 3 лет
Количество заданий
1
Комплектация
36 деталей, упаковка
Материал
дерево
Размер в упаковке
21х19х5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х5
Вес, г.
438

Описание товара Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842

Пазл Дикие животные развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.

Отзывы о товаре Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Головоломки
Возраст
от 3 лет
Количество заданий
1
Комплектация
36 деталей, упаковка
Материал
дерево
Размер в упаковке
21х19х5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Пазл Дикие животные развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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