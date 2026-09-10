Весы кухонные электронные Добрыня DO-3010E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 461021
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
470
Описание товара Весы кухонные электронные Добрыня DO-3010E
Кухонные весы обеспечивают быстрое взвешивание продуктов массой до 5 килограммов с точностью до 1 грамма. Функция «ТАРА» позволяет не учитывать массу посуды при взвешивании продуктов. Индикатор разряженной батареи сообщит о необходимости замены элементов питания. Для экономии заряда батареек весы отключаются автоматически, если не используются. Платформа с ярким дизайном, выполнена из прочного полированного стекла.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Кухонные весы обеспечивают быстрое взвешивание продуктов массой до 5 килограммов с точностью до 1 грамма. Функция «ТАРА» позволяет не учитывать массу посуды при взвешивании продуктов. Индикатор разряженной батареи сообщит о необходимости замены элементов питания. Для экономии заряда батареек весы отключаются автоматически, если не используются. Платформа с ярким дизайном, выполнена из прочного полированного стекла.
Весы кухонные электронные Добрыня DO-3010E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Добрыня DO-3010E