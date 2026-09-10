Душевой комплект Lemark Unit (LM4529C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%29 410 руб. 54 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
34.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х35х13
Вес, кг.
13
Описание товара Душевой комплект Lemark Unit (LM4529C)
Душевой комплект Lemark Unit LM4529C (с внутренней частью) включает в себя функциональные элементы для душа. Элементы комплекта выполнены из такого надежного материала, как латунь, aBS-пластик, который не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов. Модель является удачным примером соотношения цена/качество. Управление в смесителе - однорычажное. Высокую надежность и долговечность смесителю гарантирует керамический картридж, безусловным плюсом которого является продуманная конструкция - залог безупречной работы в течение долгого времени
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
13
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
34.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Душевой комплект Lemark Unit LM4529C (с внутренней частью) включает в себя функциональные элементы для душа. Элементы комплекта выполнены из такого надежного материала, как латунь, aBS-пластик, который не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов. Модель является удачным примером соотношения цена/качество. Управление в смесителе - однорычажное. Высокую надежность и долговечность смесителю гарантирует керамический картридж, безусловным плюсом которого является продуманная конструкция - залог безупречной работы в течение долгого времени
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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