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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456172
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель

Пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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