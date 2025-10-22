Шланг для душа Dorff Comfort D0400100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Материал
металл
Длина шланга
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 290 руб. 1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456076
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Материал
металл
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х6
Вес, г.
650
Описание товара Шланг для душа Dorff Comfort D0400100
Масштабируемый шланг для душа - отличное решение для практичных хозяев. Длина шланга составляет от 150 до 180 сантиметров. Надежные крепления, проверенные материалы и хромированное покрытие - немецкое качество гарантировано.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276000 хром
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272000 хром
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272700 матовый белый
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272340 черный хром
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272990 золото
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276140 бронза
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272140 бронза
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276990 золото
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Материал
металл
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Масштабируемый шланг для душа - отличное решение для практичных хозяев. Длина шланга составляет от 150 до 180 сантиметров. Надежные крепления, проверенные материалы и хромированное покрытие - немецкое качество гарантировано.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Шланг конечно неплохой , но длина у него 146 см всего. Он не растягивается до 200 см , да и не может, так как длина силикона внутри ограничена и не даст чешуе полностью вытянуться.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество. 100% подходит для душа Dorff. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
шланг длинный, гибкий, получше чем у некоторых)))) рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
подошёл идеально, со своей задачей справляет, упакован в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации больше 6-ти месяцев без нареканий. Рекомендую к применению.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, прошло много месяцев, он как новый, долго прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
До этого был шланг, и если я клала его на дно душевой кабины, то он начинал плясать разбрызгивая воду по всей ванной. Этот же просто находка - как положила, так и лежит.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг вкрутился без проблем, ничего нигде не подтекает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный шланг! Почти месяц использования - всё идеально. Горячо рекомендую не экономить на нормальной сантехнике, это экономит нервы))
Достоинства:
Комментарий:
шланг классный, выглядит качественно. достаточно гибкий. посмотрим, надолго ли хватит. надеюсь, надолго. все прокладки в клмплекие есть, больше ничего докупать не надо
Достоинства:
Комментарий:
Просто хороший шланг за более чем адекватный ценник. Прошло два, или три месяца после покупки, ни разу о нем никто не вспоминал, просто используется каждый день и все, для подобных вещей, наверное, идеальная характеристика-просто вписался в быт
Достоинства:
Комментарий:
Стандартная длина, стандартный размер, мне подошел на замену старого порвавшегося шланга.
Достоинства:
Комментарий:
Очень гибкий, растягивается реально до 180см. После растяжения постепенно утягивается обратно до 150см
Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг для душа Dorff Comfort D0400100
Достоинства:
Комментарий:
Шланг конечно неплохой , но длина у него 146 см всего. Он не растягивается до 200 см , да и не может, так как длина силикона внутри ограничена и не даст чешуе полностью вытянуться.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество. 100% подходит для душа Dorff. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
шланг длинный, гибкий, получше чем у некоторых)))) рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
подошёл идеально, со своей задачей справляет, упакован в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации больше 6-ти месяцев без нареканий. Рекомендую к применению.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, прошло много месяцев, он как новый, долго прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
До этого был шланг, и если я клала его на дно душевой кабины, то он начинал плясать разбрызгивая воду по всей ванной. Этот же просто находка - как положила, так и лежит.
Достоинства:
Комментарий:
Шланг вкрутился без проблем, ничего нигде не подтекает.
Достоинства:
Комментарий:
Классный шланг! Почти месяц использования - всё идеально. Горячо рекомендую не экономить на нормальной сантехнике, это экономит нервы))
Достоинства:
Комментарий:
шланг классный, выглядит качественно. достаточно гибкий. посмотрим, надолго ли хватит. надеюсь, надолго. все прокладки в клмплекие есть, больше ничего докупать не надо
Достоинства:
Комментарий:
Просто хороший шланг за более чем адекватный ценник. Прошло два, или три месяца после покупки, ни разу о нем никто не вспоминал, просто используется каждый день и все, для подобных вещей, наверное, идеальная характеристика-просто вписался в быт
Достоинства:
Комментарий:
Стандартная длина, стандартный размер, мне подошел на замену старого порвавшегося шланга.
Достоинства:
Комментарий:
Очень гибкий, растягивается реально до 180см. После растяжения постепенно утягивается обратно до 150см