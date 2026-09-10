Душевой гарнитур Dorff Comfort D0208000BL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 890 руб. 4 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Размеры в упаковке, см
25х18х7
Вес, кг.
1
Описание товара Душевой гарнитур Dorff Comfort D0208000BL
Стильный душевой гарнитур отлично впишется в интерьер ванной комнаты, отличается качественным исполнением и эффективным функционалом.
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Стильный душевой гарнитур отлично впишется в интерьер ванной комнаты, отличается качественным исполнением и эффективным функционалом.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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