Душевая система Dorff Norma D0711010
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456071
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.37х0.1
Вес, кг.
5
Описание товара Душевая система Dorff Norma D0711010
Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Супер-выгодный комплект от двух крупных европейских брендов: стильная черная душевая система от немецкого бренда DORFF и надежный смеситель для ванны и душа Damixa! Керамический картридж, трендовая цветовая гамма, удобные ручной и верхний души, шланг с защитой от перекручивания и стойка с возможностью регулировки по высоте - идеальное сочетание по оптимальной цене!.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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