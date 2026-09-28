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Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт)

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Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 1
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 2
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 3
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 4
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 5
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 6
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 7
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 1
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 2
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 3
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 4
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 5
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 6
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 7
  • Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 448365
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Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х23
Вес, кг.
2.22

Описание товара Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт)

Термопот Energy TP-601N объемом 3 литра совмещает функции чайника и термоса. Этот электрический прибор быстро кипятит воду и поддерживает ее температуру. Этому способствует внутренняя колба из нержавеющей стали, стенки которой хорошо держат тепло. Мощность в режиме поддержания температуры — 35 Вт.



Теги товара: 3 л

Отзывы о товаре Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт)




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
90°C
Развернуть
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Energy TP-601N объемом 3 литра совмещает функции чайника и термоса. Этот электрический прибор быстро кипятит воду и поддерживает ее температуру. Этому способствует внутренняя колба из нержавеющей стали, стенки которой хорошо держат тепло. Мощность в режиме поддержания температуры — 35 Вт.


Теги товара: 3 л
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Отзывы


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