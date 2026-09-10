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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus (LM7220BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus (LM7220BL)

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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 1
Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 2
Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 3
Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 4
Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 1
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 2
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 3
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 4
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus LM7220BL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
19 299 руб.  22 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 437092
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Размеры в упаковке, см
37х24х11
Вес, кг.
1.08

Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus (LM7220BL)

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиеническим душем Lemark Ursus (LM7220BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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