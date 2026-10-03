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Угольник Sparta 500 мм 323525 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник Sparta 500 мм 323525

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Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 1
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 2
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 3
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 4
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 5
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 6
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 7
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 8
Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 1
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 2
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 3
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 4
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 5
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 6
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 7
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 8
  • Угольник Sparta 500 мм 323525 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 431095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угольник Sparta 500 мм 323525
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
111

Описание товара Угольник Sparta 500 мм 323525

Металлический угольник Sparta 323525 длиной 500 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
  • Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
  • Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
  • Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Угольник Sparta 500 мм 323525




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический угольник Sparta 323525 длиной 500 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
  • Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
  • Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
  • Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник Sparta 500 мм 323525 - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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