Угольник Sparta 500 мм 323525
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Характеристики
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 431095
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
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Характеристики
Бренд
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
111
Описание товара Угольник Sparta 500 мм 323525
Металлический угольник Sparta 323525 длиной 500 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.
Преимущества
- Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
- Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
- Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
- Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Металлический угольник Sparta 323525 длиной 500 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.
Преимущества
- Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
- Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
- Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
- Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
Угольник Sparta 500 мм 323525 - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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