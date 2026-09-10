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Угольник Sparta 300 мм 323445 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник Sparta 300 мм 323445

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Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 1
Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 2
Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 3
Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 4
Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 5
Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 1
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 2
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 3
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 4
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 5
  • Угольник Sparta 300 мм 323445 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 431093
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Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
111

Описание товара Угольник Sparta 300 мм 323445

Металлический угольник Sparta 323445 длиной 300 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
  • Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
  • Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
  • Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Угольник Sparta 300 мм 323445




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
угольник
Шкала
метрическая
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический угольник Sparta 323445 длиной 300 мм пригодится для выполнения столярных и строительных работ. С его помощью можно задать и проверить угол 90° при сборке или обработке различных изделий.

Преимущества

  • Конструкционная прочность — угольник изготовлен из стали У8А.
  • Защита от разрушения — окрашенная поверхность угольника устойчива к коррозии.
  • Удобная эксплуатация — на инструмент нанесена двухсторонняя разметка.
  • Продуманное хранение — специальное отверстие позволяет подвешивать угольник на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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