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Линейка Sparta 50 см 305085 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Линейка Sparta 50 см 305085

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Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 1
Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 2
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Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
линейка
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
1
  • Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 1
  • Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 2
  • Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 3
  • Линейка Sparta 50 см 305085 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 431083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Линейка Sparta 50 см 305085
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
линейка
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
1
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х6
Вес, г.
111

Описание товара Линейка Sparta 50 см 305085

Металлическая линейка 500 мм SPARTA 305085 изготовлена из инструментальной легированной стали. Метрическая шкала такой линейки выполнена методом травления. Цена деления – 1 мм. Данный измерительный инструмент очень удобен и прост в обращении.

Отзывы о товаре Линейка Sparta 50 см 305085




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Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
линейка
Шкала
метрическая
Длина, мм
500
Толщина, мм
1
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Металлическая линейка 500 мм SPARTA 305085 изготовлена из инструментальной легированной стали. Метрическая шкала такой линейки выполнена методом травления. Цена деления – 1 мм. Данный измерительный инструмент очень удобен и прост в обращении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Линейка Sparta 50 см 305085 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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