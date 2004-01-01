Насадка сотовая Falcon eyes HC-55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка сотовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 43089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка сотовая
Форма
круг
Габаритные размеры, см
55x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х3
Вес, кг.
1
Описание товара Насадка сотовая Falcon eyes HC-55
Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 для портретной тарелки служит для получения более жесткого и узконаправленного света. Снабжена креплением для установки в портретную тарелку-рефлектор. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.
HC-55 диаметром 55 см, предназначена для установки в отражатель Falcon Eyes SR-56T, SR-56T(BW).