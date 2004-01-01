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Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка сотовая Falcon eyes HC-55

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Насадка сотовая Falcon eyes HC-55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка сотовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 43089
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка сотовая
Форма
круг
Габаритные размеры, см
55x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х3
Вес, кг.
1

Описание товара Насадка сотовая Falcon eyes HC-55

Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 для портретной тарелки служит для получения более жесткого и узконаправленного света. Снабжена креплением для установки в портретную тарелку-рефлектор. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.

HC-55 диаметром 55 см, предназначена для установки в отражатель Falcon Eyes SR-56T, SR-56T(BW).

Отзывы о товаре Насадка сотовая Falcon eyes HC-55




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Насадка сотовая
Форма
круг
Габаритные размеры, см
55x55
Страна производитель
Китай
Описание

Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 для портретной тарелки служит для получения более жесткого и узконаправленного света. Снабжена креплением для установки в портретную тарелку-рефлектор. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.

HC-55 диаметром 55 см, предназначена для установки в отражатель Falcon Eyes SR-56T, SR-56T(BW).

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка сотовая Falcon eyes HC-55 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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