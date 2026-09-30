Сабвуферная чашка ACV SW39-1004
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чашка сабвуферная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428290
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, г.
200
Описание товара Сабвуферная чашка ACV SW39-1004
Акустический терминал для сабвуфера – это важный элемент большинства современных акустических систем. Используются в корпусных сабвуферах, для того чтобы обеспечить возможность подключения к ним различных устройств-источников звукового сигнала. Чаще всего их внешний и монтажный диаметр разнится в зависимости от типа модели и ее формы. Стандартные круглые порты для корпусного сабвуфера имеют клеммы, предназначенные для подключения одной катушки. Сам же терминал чаще всего крепится к сабвуферной коробке посредством винтов.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Акустический терминал для сабвуфера – это важный элемент большинства современных акустических систем. Используются в корпусных сабвуферах, для того чтобы обеспечить возможность подключения к ним различных устройств-источников звукового сигнала. Чаще всего их внешний и монтажный диаметр разнится в зависимости от типа модели и ее формы. Стандартные круглые порты для корпусного сабвуфера имеют клеммы, предназначенные для подключения одной катушки. Сам же терминал чаще всего крепится к сабвуферной коробке посредством винтов.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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