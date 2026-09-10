Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Классификация усилителя
D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428282
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
300
Классификация усилителя
D
Отношение сигнал/шум, дБ
89
Размеры в упаковке, см
38х21х8
Вес, кг.
3
Описание товара Усилитель AURA INDIGO-D1.900 1 канальный
Элегантный и изысканный дизай. Построено с материалами качества, выбранными для того чтобы увеличить самые уточненные установки и обеспечить самый высокий уровень надежности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
300
Классификация усилителя
D
Отношение сигнал/шум, дБ
89
Элегантный и изысканный дизай. Построено с материалами качества, выбранными для того чтобы увеличить самые уточненные установки и обеспечить самый высокий уровень надежности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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