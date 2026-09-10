Цифровой термометр RST дом/улица 02153
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Выносной датчик
проводной
Дополнительные функции
батарейки в комплекте, сохранение температурных значений, длина провода: 1 м, количество датчиков в комплекте: 1, максимальное число датчиков: 1, отображение информации: цифры, индикация уровня заряда, минимальный показатель температуры: -50 °C, максимальный показатель температуры: 70 °C, предупреждение о заморозках, система экономии питания
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х7
Вес, г.
500
Описание товара Цифровой термометр RST дом/улица 02153
Термометр с выносным датчиком может быть закреплен на вертикальной поверхности и имеет выдвижную подставку для установки на подоконнике. Выносной термосенсор для измерения уличной температуры выносится за окно, легко прижимается рамой и не требует сверления отверстий. Помимо измерения внутренней и внешней температуры воздуха в термометре предусмотрены функция максимальных и минимальных температур за текущие сутки, сигнализация гололеда, тенденция изменения температур. Корпус термометра выполнен из текстурированного пластика. Управление сенсорное. Стильный термометр в стиле iPhone украсит Ваш интерьер.
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Бренд
Тип товара
Выносной датчик
проводной
Дополнительные функции
батарейки в комплекте, сохранение температурных значений, длина провода: 1 м, количество датчиков в комплекте: 1, максимальное число датчиков: 1, отображение информации: цифры, индикация уровня заряда, минимальный показатель температуры: -50 °C, максимальный показатель температуры: 70 °C, предупреждение о заморозках, система экономии питания
Измерение температуры (OUT)
есть
Отображение информации
цифры
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Термометр с выносным датчиком может быть закреплен на вертикальной поверхности и имеет выдвижную подставку для установки на подоконнике. Выносной термосенсор для измерения уличной температуры выносится за окно, легко прижимается рамой и не требует сверления отверстий. Помимо измерения внутренней и внешней температуры воздуха в термометре предусмотрены функция максимальных и минимальных температур за текущие сутки, сигнализация гололеда, тенденция изменения температур. Корпус термометра выполнен из текстурированного пластика. Управление сенсорное. Стильный термометр в стиле iPhone украсит Ваш интерьер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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