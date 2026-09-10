Сауна для лица Beurer FC72 белый

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Характеристики
Тип товара
Сауна для лица
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427094
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Паровая сауна для лица Beurer FC72 белая – сочетание высокого качества и стильного воплощения. Благодаря функции ионизации пар будет смягчаться. Модель будет бережно и эффективно увлажнять кожу, смягчать ее, очищать, стимулировать кровообращение. С помощью устройства можно открыть поры лица для проведения различных косметических процедур. Корпус сделан из прочного безопасного пластика, который прослужит длительное время. Модель самостоятельно выключается после 15 минут работы. Устойчивая подставка отвечает за безопасность прибора. Паровая сауна отлично впишется в любую стилистику помещения. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесьс лечащим врачом.
Паровая сауна для лица Beurer FC72 белая – сочетание высокого качества и стильного воплощения. Благодаря функции ионизации пар будет смягчаться. Модель будет бережно и эффективно увлажнять кожу, смягчать ее, очищать, стимулировать кровообращение. С помощью устройства можно открыть поры лица для проведения различных косметических процедур. Корпус сделан из прочного безопасного пластика, который прослужит длительное время. Модель самостоятельно выключается после 15 минут работы. Устойчивая подставка отвечает за безопасность прибора. Паровая сауна отлично впишется в любую стилистику помещения. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесьс лечащим врачом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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