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Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m

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Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 1
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 2
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 3
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 4
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 5
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 6
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель аудио
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 1
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 2
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 3
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 4
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 5
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 6
  • Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m
460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель аудио
Размеры в упаковке, см
20х15х1
Вес, г.
30

Описание товара Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m

Кабель-переходник Display Роrt ( шт.екер Папа) - HDMI (разъём Мама) – это удобное решение для расширения рабочего стола компьютераСодержание вашего компьютера теперь можно увидеть и на большом экране. В максимальном видео режиме HDTV 1920х1080@60HzПодключите ваш компьютер через этот адаптер к HDMI кабелю, соединенному к разъёму DP телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране

Отзывы о товаре Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель аудио
Описание
Кабель-переходник Display Роrt ( шт.екер Папа) - HDMI (разъём Мама) – это удобное решение для расширения рабочего стола компьютераСодержание вашего компьютера теперь можно увидеть и на большом экране. В максимальном видео режиме HDTV 1920х1080@60HzПодключите ваш компьютер через этот адаптер к HDMI кабелю, соединенному к разъёму DP телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m - по цене 460 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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