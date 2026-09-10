Видеорегистратор Trassir NeuroStation
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422617
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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, кг.
2.5
Описание товара Видеорегистратор Trassir NeuroStation
TRASSIR NeuroStation рассчитан на подключение до 128 IP-камер — без ограничений по разрешению и скорости трансляции. Поддерживает кодеки H.265, Н.264, MPEG4, MJPEG.?Принимает и обрабатывает изображения с других серверов TRASSIR (Offload-аналитика).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеорегистратор
TRASSIR NeuroStation рассчитан на подключение до 128 IP-камер — без ограничений по разрешению и скорости трансляции. Поддерживает кодеки H.265, Н.264, MPEG4, MJPEG.?Принимает и обрабатывает изображения с других серверов TRASSIR (Offload-аналитика).
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