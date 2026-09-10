Сушилка для рук Puff 8851S хром

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414814
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Если вы ищете практичную и надежную сушилку для рук, которая не сломается после первого месяца использования, то тогда вам отлично подойдет сушилка для рук PUFF-8851S. Автоматическое включение и отключение, а также бесшумная работа сенсора никого не оставят равнодушным. Если вдруг сушилка перегреется, то сработает защита, и она отключится. Чтобы ее установить, не требуется специальных знаний и много времени, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а ее стильный дизайн отлично дополнит любой интерьер. Сушилка для рук PUFF-8851S прослужит длительное время, исправно выполняя свои функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки.
Если вы ищете практичную и надежную сушилку для рук, которая не сломается после первого месяца использования, то тогда вам отлично подойдет сушилка для рук PUFF-8851S. Автоматическое включение и отключение, а также бесшумная работа сенсора никого не оставят равнодушным. Если вдруг сушилка перегреется, то сработает защита, и она отключится. Чтобы ее установить, не требуется специальных знаний и много времени, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а ее стильный дизайн отлично дополнит любой интерьер. Сушилка для рук PUFF-8851S прослужит длительное время, исправно выполняя свои функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов и профессиональной сборки.
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