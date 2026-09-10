Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%30 640 руб. 63 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
90
Размер экрана
201x114 см
Тип полотна
Ambient Light Reflection
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.2х0.2
Вес, кг.
13.9
Описание товара Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201
Экран на раме Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 с полотном Ambient Light Reflection – совершенно новый тип экранов разработанный специально для ультра-короткофокусных проекторов. Он отражает только свет проектора, но не отражает окружающий свет. Картинка по яркости и контрастности получается практически как на ТВ.
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Теги товара: 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
90
Размер экрана
201x114 см
Тип полотна
Ambient Light Reflection
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Экран на раме Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 с полотном Ambient Light Reflection – совершенно новый тип экранов разработанный специально для ультра-короткофокусных проекторов. Он отражает только свет проектора, но не отражает окружающий свет. Картинка по яркости и контрастности получается практически как на ТВ.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180
Теги товара: 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180
Теги товара: 16:9
Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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