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Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)

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Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 1
Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 2
Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 3
Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Количество розеток
4
  • Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 1
  • Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 2
  • Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 3
  • Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412603
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11.5
Ширина, см
8.2
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)

Стабилизатор предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В. Обеспечивает подключенное оборудование питанием в диапазоне 220В±10%. Стабилизатор автоматически компенсирует падение или повышение напряжения сети электроснабжения до уровня, безопасного для работы оборудования. При повышении напряжения в сети выше 260В или понижении ниже 150В, включается функция защиты, которая обеспечивает безопасное отключение оборудования.

Отзывы о товаре Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11.5
Ширина, см
8.2
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В. Обеспечивает подключенное оборудование питанием в диапазоне 220В±10%. Стабилизатор автоматически компенсирует падение или повышение напряжения сети электроснабжения до уровня, безопасного для работы оборудования. При повышении напряжения в сети выше 260В или понижении ниже 150В, включается функция защиты, которая обеспечивает безопасное отключение оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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