Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 412603
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11.5
Ширина, см
8.2
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS)
Стабилизатор предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В. Обеспечивает подключенное оборудование питанием в диапазоне 220В±10%. Стабилизатор автоматически компенсирует падение или повышение напряжения сети электроснабжения до уровня, безопасного для работы оборудования. При повышении напряжения в сети выше 260В или понижении ниже 150В, включается функция защиты, которая обеспечивает безопасное отключение оборудования.
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Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
11.5
Ширина, см
8.2
Мощность, Вт
300
Минимальное входное напряжение, В
150
Максимальное входное напряжение, В
280
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Стабилизатор предназначен для коррекции напряжения в сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220В. Обеспечивает подключенное оборудование питанием в диапазоне 220В±10%. Стабилизатор автоматически компенсирует падение или повышение напряжения сети электроснабжения до уровня, безопасного для работы оборудования. При повышении напряжения в сети выше 260В или понижении ниже 150В, включается функция защиты, которая обеспечивает безопасное отключение оборудования.
Стабилизатор ExeGate Power AD5000-600 (EX285937RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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