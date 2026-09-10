Клавиатура Asus TUF Gaming K3 (90MP01Q0-BKRA00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412062
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура, подставка под запястье с магнитным креплением
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
47х20х6
Вес, кг.
9.54
Описание товара Клавиатура Asus TUF Gaming K3 (90MP01Q0-BKRA00)
Корректная обработка любого числа одновременных нажатий. Специальные клавиши для управления мультимедийными приложениями. Сквозной порт USB 2.0 для удобного подключения еще одного периферийного устройства или подзарядки мобильного гаджета. Прочная алюминиевая рама. Восемь программируемых клавиш с записью макросов «на лету» и хранением настроек во встроенной памяти. Индивидуально настраиваемая подсветка клавиш с технологией Aura Sync для синхронизации с другими устройствами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура, подставка под запястье с магнитным креплением
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Тип подключения
проводное
Корректная обработка любого числа одновременных нажатий. Специальные клавиши для управления мультимедийными приложениями. Сквозной порт USB 2.0 для удобного подключения еще одного периферийного устройства или подзарядки мобильного гаджета. Прочная алюминиевая рама. Восемь программируемых клавиш с записью макросов «на лету» и хранением настроек во встроенной памяти. Индивидуально настраиваемая подсветка клавиш с технологией Aura Sync для синхронизации с другими устройствами.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура Asus TUF Gaming K3 (90MP01Q0-BKRA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Asus TUF Gaming K3 (90MP01Q0-BKRA00)