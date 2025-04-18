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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000

34 Отзывы
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Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 1
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 2
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 3
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 4
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 5
Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 5
  • Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
10 380 руб.  21 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411540
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Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, кг.
1.59

Описание товара Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000

Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Загир С.

Достоинства:


Комментарий:
ауди rs4 с полностью высаженым аккумулятором запустил раза с третьего
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство, можно завести даже грузовика
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Владислав У.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем этот вы на рынке не найдете пзу топ крузак старый 105 4.2 дизель запускает с полпинка
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, будет выручать в морозы !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
GEORGY K.

Достоинства:


Комментарий:
работает на сузуки витара 1.6л
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описание, пользуюсь постоянно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Ждал морозов. Проверил в минус 20 при дохлой АКБ. Двигатель 2.4 бензин завелся сразу. Кнопку Буст даже не нажимал.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично! Работает как надо!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Помощник! Carku pro-60 выручал нас этой зимой 5 раз. Удобный чехол для Carku. Pro-60 хорошо держит заряд, ещё ни разу не заряжали. Не пожалели, что купили.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, завелась с пол-оборота
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, на холоде зарядку держит, бустит без запинок, устройства тоже заряжает нормально
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Арина А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный прибор! Все работает исправно! Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Мощь, ни на секунду не пожалел о покупке!!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично Мужу понравился Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный, компактный, в использовании лёгкий
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Заводит авто на ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство помогало запустить Chevrolet Tahoe 6.2 и другие менее мощные движки, при этом хорошо держит зарядку, просто находясь в багажнике ( за полугодие ушло одно деление). Также эффективен при зарядке телефона или аккумулятора ноутбука. Доволен на все 100%.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок по рекомендации, новый владелец доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар супер. Получил как и было обещано и уже на второй день испытали на машине соседа. У него был мертвый аккумулятор. Но уже с первой попытки, машина запустилась как с новым. Всем советую. Нужная вещь
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное! крокодилы мощные! очень хорошая и нужная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бустер. Очень долго держит заряд. Для сервиса огонь.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Отличное впечатление, на 5 балов. Лютейшее пусковое устройство, справляеться с 3л дизелем на раз. Заряд держит до двух месяцев. Положила в машину и могу быть спокойна. Очень довольна. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакованно. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом аппарат достойный, мне слава богу пока не понадобился, но один раз соседу помог и в -15 спокойно завелся дизель.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор рабочий, пришёл заряженым
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пускач, уже третий покупаем, в этой версии улучшенные губки , на предыдущие постоянно отпадали контакты , клеммы после года использования.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получили секатор для работы с деревьями в большом жилищном комплексе. По отзывам рабочих -пользоваться очень удобно , острые ,в руках держать комфортно . Приобретем еще два комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Лилиана Л.

Достоинства:


Комментарий:
муж очень доволен своим подарком на новый год. патфайндер завёл с первого раза. рекомендую. сделан добротно. удобный. не громоздкий (с учётом функционала и объёма). можно использовать не только как пускач, но и заряжать практически всё.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, уехал в Мурманск, один раз машина не заводилась, но подключив бустер машина машина с первого раза завелась
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили для холодной зимы, но испробовать не представилось возможным. Визуально все отлично. Компактный прибор, в удобном чехле. Надеюсь испробовать следующей зимой.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
На 4 пуска хватает! Потом перерыв или подзарядку сделать надо! В морозы лежал в машине-не разрядился! ВЕЩЬ ))) заводил бензиновый движок соседу-вообще без вопросов! А вот с дизельным- потанцевал вокруг! Потом выяснилось что топливо летнее залито! Отогрели фильтр-завелась с ходу
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар рекомендую 3.2 дизель МИТСУБИШИ запустил с пол тычка простой автомобиля был примерно 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь, с виду добротный. пока не юзал



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Пусковое устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Это пуско-зарядное устройство литий-полимерного типа повышенной мощности предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Устройство подходит для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 8500 см. куб. и дизельным до 7000 см. куб. и напряжением бортовой сети 12V. Устройство может служить для подзарядки и работы широкого ряда мобильной техники и электроники от встроенных разъемов: USB, Type-C и специального выхода 15V.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Загир С.

Достоинства:


Комментарий:
ауди rs4 с полностью высаженым аккумулятором запустил раза с третьего
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство, можно завести даже грузовика
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Владислав У.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше чем этот вы на рынке не найдете пзу топ крузак старый 105 4.2 дизель запускает с полпинка
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, будет выручать в морозы !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
GEORGY K.

Достоинства:


Комментарий:
работает на сузуки витара 1.6л
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описание, пользуюсь постоянно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее зарядное устройство.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
Ждал морозов. Проверил в минус 20 при дохлой АКБ. Двигатель 2.4 бензин завелся сразу. Кнопку Буст даже не нажимал.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично! Работает как надо!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Помощник! Carku pro-60 выручал нас этой зимой 5 раз. Удобный чехол для Carku. Pro-60 хорошо держит заряд, ещё ни разу не заряжали. Не пожалели, что купили.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, завелась с пол-оборота
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат, на холоде зарядку держит, бустит без запинок, устройства тоже заряжает нормально
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Арина А.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный прибор! Все работает исправно! Спасибо большое продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Мощь, ни на секунду не пожалел о покупке!!
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично Мужу понравился Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобный, компактный, в использовании лёгкий
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Заводит авто на ура. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Устройство помогало запустить Chevrolet Tahoe 6.2 и другие менее мощные движки, при этом хорошо держит зарядку, просто находясь в багажнике ( за полугодие ушло одно деление). Также эффективен при зарядке телефона или аккумулятора ноутбука. Доволен на все 100%.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок по рекомендации, новый владелец доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар супер. Получил как и было обещано и уже на второй день испытали на машине соседа. У него был мертвый аккумулятор. Но уже с первой попытки, машина запустилась как с новым. Всем советую. Нужная вещь
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
качество отличное! крокодилы мощные! очень хорошая и нужная вещь!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бустер. Очень долго держит заряд. Для сервиса огонь.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Отличное впечатление, на 5 балов. Лютейшее пусковое устройство, справляеться с 3л дизелем на раз. Заряд держит до двух месяцев. Положила в машину и могу быть спокойна. Очень довольна. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакованно. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом аппарат достойный, мне слава богу пока не понадобился, но один раз соседу помог и в -15 спокойно завелся дизель.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор рабочий, пришёл заряженым
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пускач, уже третий покупаем, в этой версии улучшенные губки , на предыдущие постоянно отпадали контакты , клеммы после года использования.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Получили секатор для работы с деревьями в большом жилищном комплексе. По отзывам рабочих -пользоваться очень удобно , острые ,в руках держать комфортно . Приобретем еще два комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Лилиана Л.

Достоинства:


Комментарий:
муж очень доволен своим подарком на новый год. патфайндер завёл с первого раза. рекомендую. сделан добротно. удобный. не громоздкий (с учётом функционала и объёма). можно использовать не только как пускач, но и заряжать практически всё.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, уехал в Мурманск, один раз машина не заводилась, но подключив бустер машина машина с первого раза завелась
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Купили для холодной зимы, но испробовать не представилось возможным. Визуально все отлично. Компактный прибор, в удобном чехле. Надеюсь испробовать следующей зимой.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
На 4 пуска хватает! Потом перерыв или подзарядку сделать надо! В морозы лежал в машине-не разрядился! ВЕЩЬ ))) заводил бензиновый движок соседу-вообще без вопросов! А вот с дизельным- потанцевал вокруг! Потом выяснилось что топливо летнее залито! Отогрели фильтр-завелась с ходу
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар рекомендую 3.2 дизель МИТСУБИШИ запустил с пол тычка простой автомобиля был примерно 3 месяца
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь, с виду добротный. пока не юзал


Пуско-зарядное устройство Berkut JSL-25000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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