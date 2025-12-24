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Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый

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Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 1
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 2
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 3
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 4
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 5
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 6
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 7
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 8
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 9
Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 1
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 2
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 3
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 4
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 5
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 6
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 7
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 8
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 9
  • Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408509
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х67х15
Вес, кг.
22

Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый

Мобильная стойка ONKRON TS1552 предназначена для ТВ диагональю экрана от 40 до 70 дюймов (101, 6 177, 8 см). Максимальная суммарная нагрузка составляет 60, 5 кг, что делает стойку подходящей для средних и больших digital-панелей. Вы сможете переместить стойку в любое удобное место и выбрать оптимальное положение при просмотре. Дополнительным преимуществом является материал изготовления изделия - оно выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность. Особенностью продукта является премиальное качество конструкции и изготовления и, как следствие, надежность и удобство эксплуатации в сравнении с продуктами других производителей.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый

Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка под телевизор. Нам нужно было в шатер на свадебное мероприятие.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Дмитриев Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Давно присматривался и выбрал именно к Онкрону . Устойчивая и удобная стойка. Всё качественно !!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию. Легко собирается по инструкции на русском языке. Весь крепеж идет в комплекте. Стойка с ТВ прекрасно вписалась в интерьер с учетом мобильности между помещениями.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер стойка!Упаковка целая,спасибо. Доставка 2 раза переносилась. Товар однозначно рекомендую, очень хорошего качества. Сборка интуитивно понятна,даже без инструкции.Вещь!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка. Устойчивая, качественная. В офис покупал подобную, только для более тяжелой панели. Поэтому был уверен, все линейки данного бренда выше всех похвал от упаковки, качества до подробной инструкции. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нам прям вписалось в интерьер как надо. Стойка металическая, очень устойчивая. Все продумано в ней. Есть отверстия для того чтобы спрятать провода.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка, легко собралась, по ощущениям надежно держит, хорошо перемещается. Полка сверху на тв 65 дюймов не поместилась ( просто не дотягивается )
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее ,всё собрал легко,ничего подгонять не надо,всё ровное,железо толстое
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Карина

Достоинства:


Комментарий:
мощная стойка. оказалась гораздо больше нашей предыдущей, но и места занимает больше в итоге из-за крупного основания. допили конструкцию под нашу караоке систему, т.к. не под стандартные пластиковые полки она. Супер вещь!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, хорошое качество сборки, онкрон делает на славу.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная стойка,нам очень нравится,места мало занимает,катается,поворачивается легко,по дизайну-красивая и прочная стойка.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая стойка, свою функцию выполняет! Нареканий нет, отличный товар!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка и отличный продавец, сделал скидку.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Стойка для телевизора сделана хорошо, выглядит богато, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
мы довольны покупкой, функциональная стойкая, удобная стильная, современная. можно передвигать, пыль не собирается
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
давно искали в данном цвете. качественное исполнение.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Регулировка
высота
Установка
напольная
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильная стойка ONKRON TS1552 предназначена для ТВ диагональю экрана от 40 до 70 дюймов (101, 6 177, 8 см). Максимальная суммарная нагрузка составляет 60, 5 кг, что делает стойку подходящей для средних и больших digital-панелей. Вы сможете переместить стойку в любое удобное место и выбрать оптимальное положение при просмотре. Дополнительным преимуществом является материал изготовления изделия - оно выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность. Особенностью продукта является премиальное качество конструкции и изготовления и, как следствие, надежность и удобство эксплуатации в сравнении с продуктами других производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка под телевизор. Нам нужно было в шатер на свадебное мероприятие.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Дмитриев Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Давно присматривался и выбрал именно к Онкрону . Устойчивая и удобная стойка. Всё качественно !!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию. Легко собирается по инструкции на русском языке. Весь крепеж идет в комплекте. Стойка с ТВ прекрасно вписалась в интерьер с учетом мобильности между помещениями.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер стойка!Упаковка целая,спасибо. Доставка 2 раза переносилась. Товар однозначно рекомендую, очень хорошего качества. Сборка интуитивно понятна,даже без инструкции.Вещь!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка. Устойчивая, качественная. В офис покупал подобную, только для более тяжелой панели. Поэтому был уверен, все линейки данного бренда выше всех похвал от упаковки, качества до подробной инструкции. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нам прям вписалось в интерьер как надо. Стойка металическая, очень устойчивая. Все продумано в ней. Есть отверстия для того чтобы спрятать провода.
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка, легко собралась, по ощущениям надежно держит, хорошо перемещается. Полка сверху на тв 65 дюймов не поместилась ( просто не дотягивается )
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее ,всё собрал легко,ничего подгонять не надо,всё ровное,железо толстое
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Карина

Достоинства:


Комментарий:
мощная стойка. оказалась гораздо больше нашей предыдущей, но и места занимает больше в итоге из-за крупного основания. допили конструкцию под нашу караоке систему, т.к. не под стандартные пластиковые полки она. Супер вещь!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую к покупке, хорошое качество сборки, онкрон делает на славу.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличная стойка,нам очень нравится,места мало занимает,катается,поворачивается легко,по дизайну-красивая и прочная стойка.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая стойка, свою функцию выполняет! Нареканий нет, отличный товар!
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка и отличный продавец, сделал скидку.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Стойка для телевизора сделана хорошо, выглядит богато, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
мы довольны покупкой, функциональная стойкая, удобная стильная, современная. можно передвигать, пыль не собирается
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
давно искали в данном цвете. качественное исполнение.


Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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