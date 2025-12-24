Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый
Мобильная стойка ONKRON TS1552 предназначена для ТВ диагональю экрана от 40 до 70 дюймов (101, 6 177, 8 см). Максимальная суммарная нагрузка составляет 60, 5 кг, что делает стойку подходящей для средних и больших digital-панелей. Вы сможете переместить стойку в любое удобное место и выбрать оптимальное положение при просмотре. Дополнительным преимуществом является материал изготовления изделия - оно выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность. Особенностью продукта является премиальное качество конструкции и изготовления и, как следствие, надежность и удобство эксплуатации в сравнении с продуктами других производителей.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка под телевизор. Нам нужно было в шатер на свадебное мероприятие.
Достоинства:
Комментарий:
Давно присматривался и выбрал именно к Онкрону . Устойчивая и удобная стойка. Всё качественно !!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию. Легко собирается по инструкции на русском языке. Весь крепеж идет в комплекте. Стойка с ТВ прекрасно вписалась в интерьер с учетом мобильности между помещениями.
Достоинства:
Комментарий:
Супер стойка!Упаковка целая,спасибо. Доставка 2 раза переносилась. Товар однозначно рекомендую, очень хорошего качества. Сборка интуитивно понятна,даже без инструкции.Вещь!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка. Устойчивая, качественная. В офис покупал подобную, только для более тяжелой панели. Поэтому был уверен, все линейки данного бренда выше всех похвал от упаковки, качества до подробной инструкции. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нам прям вписалось в интерьер как надо. Стойка металическая, очень устойчивая. Все продумано в ней. Есть отверстия для того чтобы спрятать провода.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка, легко собралась, по ощущениям надежно держит, хорошо перемещается. Полка сверху на тв 65 дюймов не поместилась ( просто не дотягивается )
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее ,всё собрал легко,ничего подгонять не надо,всё ровное,железо толстое
Достоинства:
Комментарий:
мощная стойка. оказалась гораздо больше нашей предыдущей, но и места занимает больше в итоге из-за крупного основания. допили конструкцию под нашу караоке систему, т.к. не под стандартные пластиковые полки она. Супер вещь!
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке, хорошое качество сборки, онкрон делает на славу.
Достоинства:
Комментарий:
отличная стойка,нам очень нравится,места мало занимает,катается,поворачивается легко,по дизайну-красивая и прочная стойка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая стойка, свою функцию выполняет! Нареканий нет, отличный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка и отличный продавец, сделал скидку.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Стойка для телевизора сделана хорошо, выглядит богато, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
мы довольны покупкой, функциональная стойкая, удобная стильная, современная. можно передвигать, пыль не собирается
Достоинства:
Комментарий:
давно искали в данном цвете. качественное исполнение.
Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1552 белый
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка под телевизор. Нам нужно было в шатер на свадебное мероприятие.
Достоинства:
Комментарий:
Давно присматривался и выбрал именно к Онкрону . Устойчивая и удобная стойка. Всё качественно !!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию. Легко собирается по инструкции на русском языке. Весь крепеж идет в комплекте. Стойка с ТВ прекрасно вписалась в интерьер с учетом мобильности между помещениями.
Достоинства:
Комментарий:
Супер стойка!Упаковка целая,спасибо. Доставка 2 раза переносилась. Товар однозначно рекомендую, очень хорошего качества. Сборка интуитивно понятна,даже без инструкции.Вещь!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка. Устойчивая, качественная. В офис покупал подобную, только для более тяжелой панели. Поэтому был уверен, все линейки данного бренда выше всех похвал от упаковки, качества до подробной инструкции. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нам прям вписалось в интерьер как надо. Стойка металическая, очень устойчивая. Все продумано в ней. Есть отверстия для того чтобы спрятать провода.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная стойка, легко собралась, по ощущениям надежно держит, хорошо перемещается. Полка сверху на тв 65 дюймов не поместилась ( просто не дотягивается )
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее ,всё собрал легко,ничего подгонять не надо,всё ровное,железо толстое
Достоинства:
Комментарий:
мощная стойка. оказалась гораздо больше нашей предыдущей, но и места занимает больше в итоге из-за крупного основания. допили конструкцию под нашу караоке систему, т.к. не под стандартные пластиковые полки она. Супер вещь!
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке, хорошое качество сборки, онкрон делает на славу.
Достоинства:
Комментарий:
отличная стойка,нам очень нравится,места мало занимает,катается,поворачивается легко,по дизайну-красивая и прочная стойка.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая стойка, свою функцию выполняет! Нареканий нет, отличный товар!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка и отличный продавец, сделал скидку.
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро. Стойка для телевизора сделана хорошо, выглядит богато, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
мы довольны покупкой, функциональная стойкая, удобная стильная, современная. можно передвигать, пыль не собирается
Достоинства:
Комментарий:
давно искали в данном цвете. качественное исполнение.