Описание товара Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4

Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 – это микроскоп для наблюдений и создания цифровых архивов с высококачественными фотографиями и видеороликами. Картинку можно выводить на внешний экран, а для управления использовать беспроводной пульт. Микроскоп удобен при работе в мастерской, сервисном центре или дома. Большой ЖК-экран с возможностью наклона. Микроскоп выводит изображение на встроенный экран. Это большой ЖК-экран с диагональю 7 дюймов (около 18 см). Картинка цветная, хорошо детализированная. При необходимости к прибору можно подключить монитор или телевизор через кабель HDMI (в комплекте). Для исследований можно применять цифровое или оптическое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 5 до 270 крат, оптический диапазон – от 5 до 40 крат. Микроскоп дает возможность фотографировать и записывать видео, причем в ультравысоком качестве. Для фотографий это разрешение 5600х4200 пикс, для видео – Ultra HD. Обратите внимание и на кадровую частоту роликов – от 24 до 120 кадров в секунду (зависит от выбранного разрешения). Запись ведется на карту памяти, которая не входит в комплект поставки. Подсветка находится над предметным столиком и реализована крайне интересно. Это два отдельно расположенных светодиода, закрепленные на гибких держателях. Благодаря этому свет можно направить на образец под любым углом, осветив даже труднодоступные области. Яркостью подсветки можно управлять при помощи переключателя на кабеле питания. Там же находится и кнопка включения/выключения прибора. Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. В пульт заложено много функций, поэтому работать с прибором удобно даже на удалении от него. С пульта можно регулировать яркость подсветки, настраивать увеличение, запускать запись видео, делать фотоснимки и многое другое. Основные особенности: Доступно оптическое и цифровое увеличение. Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете. Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана. Фотографирование и видеозапись в ультравысоком разрешении. Подключение к внешним устройствам: монитору или телевизору. Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях. Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций – удобно при проведении групповых наблюдений. Комплектация: ЖК-экран, штатив, основание с зажимами, осветители на гибких держателях, инфракрасный пульт дистанционного управления, ультрафиолетовый фильтр, кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки, кабель HDMI, сетевой адаптер, инструменты и крепеж, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.