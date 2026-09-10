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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007)

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
262 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404021
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
208

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007)

Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a имеет объем 7680 ГБ и формат 2.5", за счет чего подходит для создания серверных систем. Интерфейс подключения SAS поддерживает скорость записи в 2000 Мбайт/с и чтения – 2100 Мбайт/с. Благодаря этому обеспечивается моментальный доступ к хранящейся на накопителе информации. Аппаратное шифрование AES 256 bit надежно защищает данные при их хранении и передаче. В серверном SSD-накопителе Samsung PM1643a используется структура памяти 3D NAND, которая предусматривает надежность и высокую плотность размещения файлов. Она поддерживает ресурс перезаписи в 14016 ТБ, что обеспечит стабильную эксплуатацию диска на протяжении всего срока службы. Алгоритм коррекции ошибок и механизм самовосстановления позволяют исключить серьезные сбои в работе накопителя и сберечь хранящиеся на нем файлы.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a имеет объем 7680 ГБ и формат 2.5", за счет чего подходит для создания серверных систем. Интерфейс подключения SAS поддерживает скорость записи в 2000 Мбайт/с и чтения – 2100 Мбайт/с. Благодаря этому обеспечивается моментальный доступ к хранящейся на накопителе информации. Аппаратное шифрование AES 256 bit надежно защищает данные при их хранении и передаче. В серверном SSD-накопителе Samsung PM1643a используется структура памяти 3D NAND, которая предусматривает надежность и высокую плотность размещения файлов. Она поддерживает ресурс перезаписи в 14016 ТБ, что обеспечит стабильную эксплуатацию диска на протяжении всего срока службы. Алгоритм коррекции ошибок и механизм самовосстановления позволяют исключить серьезные сбои в работе накопителя и сберечь хранящиеся на нем файлы.


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