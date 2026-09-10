Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1108 240x240
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%13 430 руб. 32 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399788
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
2.4х0.2х0.2
Вес, кг.
12.9
Описание товара Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1108 240x240
Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Мощность электропривода: до 144 Вт (зависит от размера экрана) Скорость вращения двигателя: 15-28 об/мин. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика. Нижняя натяжная стальная планка с черным полимерным покрытием Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Мощность электропривода: до 144 Вт (зависит от размера экрана) Скорость вращения двигателя: 15-28 об/мин. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием. Торцевые заглушки корпуса изготовлены из ударопрочного белого пластика. Нижняя натяжная стальная планка с черным полимерным покрытием Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-потолочный Digis Electra-F DSEF-1108 240x240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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