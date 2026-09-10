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Пазл 3D "Волки" 500 элементов PR10346 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл 3D "Волки" 500 элементов PR10346

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Пазл 3D &quot;Волки&quot; 500 элементов PR10346 - фото 1
Пазл 3D &quot;Волки&quot; 500 элементов PR10346 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Пазл 3D &quot;Волки&quot; 500 элементов PR10346 - фото 1
  • Пазл 3D &quot;Волки&quot; 500 элементов PR10346 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398794
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Характеристики

Бренд
Prime 3D
Тип товара
Пазлы
Размеры в упаковке, см
31х20х5
Вес, г.
630

Описание товара Пазл 3D "Волки" 500 элементов PR10346

Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами.

Отзывы о товаре Пазл 3D "Волки" 500 элементов PR10346




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Характеристики
Бренд
Prime 3D
Тип товара
Пазлы
Описание
Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл 3D "Волки" 500 элементов PR10346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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