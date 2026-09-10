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Пазл 3D "Ночной страж" 500 элементов PR10150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл 3D "Ночной страж" 500 элементов PR10150

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Пазл 3D &quot;Ночной страж&quot; 500 элементов PR10150 - фото 1
Пазл 3D &quot;Ночной страж&quot; 500 элементов PR10150 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Пазл 3D &quot;Ночной страж&quot; 500 элементов PR10150 - фото 1
  • Пазл 3D &quot;Ночной страж&quot; 500 элементов PR10150 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
1 130 руб.  2 448 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398776
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Характеристики

Бренд
Prime 3D
Тип товара
Пазлы
Вес, г.
633

Описание товара Пазл 3D "Ночной страж" 500 элементов PR10150

Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами. Ночной страж - пазл из коллекции художника Ховарда Робинсона.

Отзывы о товаре Пазл 3D "Ночной страж" 500 элементов PR10150




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Prime 3D
Тип товара
Пазлы
Описание
Пазлы Prime 3D - это необычные пазлы, с 3D изображениями с эффектом глубины (стереоэффектом), также известные под названием линзовидные (лентикулярные) пазлы. Пазлы ТМ Prime 3D отличаются высочайшим качеством исполнения, потрясающим эффектом глубины изображения, яркими сочными живыми цветами. Ночной страж - пазл из коллекции художника Ховарда Робинсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл 3D "Ночной страж" 500 элементов PR10150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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