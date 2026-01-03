Столовая "Конфетти" С-1332
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
крышка стола, стойка стола - 2 шт, спинка стула - 4 шт, сиденье - 4 шт, ножка стула - 8 шт, бокалы - 4 шт, тарелки глубокие - 4 шт, тарелки мелкие - 4 шт, ложки - 4 шт, вилки - 4 шт, схема по комплектации
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х17х6
Вес, г.
630
Описание товара Столовая "Конфетти" С-1332
Комплект аксессуаров для кукольного домика Огонек Мебель для столовой. Конфетти / С-1332; Материал: пластик; Подходит для кукол высотой: 30 см; Высота: 16.5 см; Ширина: 25 см; Глубина: 6 см
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Бренд
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
крышка стола, стойка стола - 2 шт, спинка стула - 4 шт, сиденье - 4 шт, ножка стула - 8 шт, бокалы - 4 шт, тарелки глубокие - 4 шт, тарелки мелкие - 4 шт, ложки - 4 шт, вилки - 4 шт, схема по комплектации
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Комплект аксессуаров для кукольного домика Огонек Мебель для столовой. Конфетти / С-1332; Материал: пластик; Подходит для кукол высотой: 30 см; Высота: 16.5 см; Ширина: 25 см; Глубина: 6 см
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор. соответствует описанию. все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Мебель смотрится очень хорошо. Стулья немного неустойчивы.
Достоинства:
Комментарий:
Детям понравился. Правда все ножки подклеили клеевым пистолетом.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мебель. Заказывали в подарок, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
нам понравился набор, один стул мы уже сломали, как вставляли. надо аккуратно вставлять и играть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мебель для домика барби. Пришёл быстро. Все клево и быстро собирается, единственное что расстроило 1 бокал был поломан.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо, но ножки у стульев постоянно вылетают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Можно четырёх кукол посадить. Стулья немного хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, но ножки стола постоянно отваливались, пришлось садить их на клей-пистолет
Достоинства:
Комментарий:
Для кукол барби хорошо подходит. Но если играть, лучше детали скрепить клеем.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, но для взрослых деток. В пазы плохо кое где заходит. Пришлось приклеивать, так как ножки совсем не держат.
Достоинства:
Комментарий:
Ножки у стола не держатся, отколат кусочек стола , возвращать не стала, ребенок ждал очень.смотрятся конечно нормально, но если только не трогать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор мебели для кукол барби, очень большой столик и стулья . Покупкой очень довольна и всем рекомендую 10 из 10.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, набор посуды тоже имеется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный набор. Очень быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Много посуды. Легко собирается. Выглядит отлично. Нет запаха
Достоинства:
Комментарий:
Бокалы не положили, хотя они указаны в комплекте, очень жаль.
Достоинства:
Комментарий:
Брали для домика барби, дочь сама выбирала, играет с удовольствием
Столовая "Конфетти" С-1332 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Столовая "Конфетти" С-1332
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор. соответствует описанию. все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Мебель смотрится очень хорошо. Стулья немного неустойчивы.
Достоинства:
Комментарий:
Детям понравился. Правда все ножки подклеили клеевым пистолетом.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мебель. Заказывали в подарок, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
нам понравился набор, один стул мы уже сломали, как вставляли. надо аккуратно вставлять и играть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мебель для домика барби. Пришёл быстро. Все клево и быстро собирается, единственное что расстроило 1 бокал был поломан.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо, но ножки у стульев постоянно вылетают
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор. Можно четырёх кукол посадить. Стулья немного хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, но ножки стола постоянно отваливались, пришлось садить их на клей-пистолет
Достоинства:
Комментарий:
Для кукол барби хорошо подходит. Но если играть, лучше детали скрепить клеем.
Достоинства:
Комментарий:
Набор хороший, но для взрослых деток. В пазы плохо кое где заходит. Пришлось приклеивать, так как ножки совсем не держат.
Достоинства:
Комментарий:
Ножки у стола не держатся, отколат кусочек стола , возвращать не стала, ребенок ждал очень.смотрятся конечно нормально, но если только не трогать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор мебели для кукол барби, очень большой столик и стулья . Покупкой очень довольна и всем рекомендую 10 из 10.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое, набор посуды тоже имеется. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный набор. Очень быстрая доставка.
Достоинства:
Комментарий:
Много посуды. Легко собирается. Выглядит отлично. Нет запаха
Достоинства:
Комментарий:
Бокалы не положили, хотя они указаны в комплекте, очень жаль.
Достоинства:
Комментарий:
Брали для домика барби, дочь сама выбирала, играет с удовольствием