Набор овощей С-799
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%850 руб. 1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 элементов, упаковка-сеточка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х10
Вес, г.
350
Описание товара Набор овощей С-799
Играя, ребёнок будет развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук и способность узнавать предметы по форме и цвету. Игрушки изготовлены из мягкого и прочного материала - ПВХ-пластизоля, поэтому их нельзя сломать, порвать или разбить.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 элементов, упаковка-сеточка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Играя, ребёнок будет развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук и способность узнавать предметы по форме и цвету. Игрушки изготовлены из мягкого и прочного материала - ПВХ-пластизоля, поэтому их нельзя сломать, порвать или разбить.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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