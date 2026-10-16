Тонер-картридж Oki C824/834/844 5К (47095705) Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395411
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
470
Описание товара Тонер-картридж Oki C824/834/844 5К (47095705) Yellow
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд. Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 110 руб.5528 руб. в СплитПечка в сборе Cet CET2594U (CF367-67906, RM1-9814-000) для HP LJ...
-
В наличииЦена 22 120 руб.5530 руб. в СплитКартридж лазерный Xerox 106R02235 желтый (6000стр.) для Xerox Ph...
-
В наличииЦена 24 420 руб.6105 руб. в СплитКартридж лазерный HP 212A W2123A пурпурный
-
В наличииЦена 24 420 руб.6105 руб. в СплитКартридж лазерный HP 212A W2122A желтый
-
В наличииЦена 24 540 руб.6135 руб. в СплитКартридж лазерный HP 147A W1470A черный
-
В наличииЦена 24 840 руб.6210 руб. в СплитКартридж лазерный HP 59X CF259X черный (10000стр.) для HP LJ M30...
-
В наличииЦена 26 500 руб.6625 руб. в СплитКартридж HP CF226X для HP LJ Pro M402/M426, черный
-
В наличииЦена 27 210 руб.6803 руб. в СплитКартридж лазерный HP 415X W2033X пурпурный (6000стр.) для HP LJ ...
-
В наличииЦена 30 880 руб.7720 руб. в СплитКартридж HP CE743A
-
В наличииЦена 33 970 руб.8493 руб. в СплитКартридж HP CE742A для HP CLJ CP5225, желтый
-
В наличииЦена 33 970 руб.8493 руб. в СплитТонер Картридж HP CE741A голубой (7300стр.) для HP CLJ CP5225
-
В наличииЦена 36 380 руб.9095 руб. в СплитКартридж HP CF287X для HP LJ Ent M506/M527, черный
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд. Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Oki C824/834/844 5К (47095705) Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki C824/834/844 5К (47095705) Yellow