Top.Mail.Ru
Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра &quot;Гонщик-М&quot; ОмЗЭТ 10207 - фото 1
Настольная игра &quot;Гонщик-М&quot; ОмЗЭТ 10207 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
  • Настольная игра &quot;Гонщик-М&quot; ОмЗЭТ 10207 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Гонщик-М&quot; ОмЗЭТ 10207 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394875
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
пластик
Комплектация
две машинки, бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х12
Вес, кг.
1

Описание товара Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207

Игрушка занимательна для детей и подростков любого возраста, способствует приобретению элементарных навыков управления автомобилем, развивает реакцию и наблюдательность, необходимые для вождения автомобиля. При игре присутствуют два автомобиля, бокс в котором стоит один автомобиль и при движении можно производить замену автомобиля оставляя второй в боксе. Игра заводится с кнопки пуск, с механическим переключением скоростей (3 скорости). Открытый диск с полем, препятствия в игре выставляются самостоятельно с помощью кронштейнов.

Отзывы о товаре Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ОмЗЭТ.
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
пластик
Комплектация
две машинки, бокс
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка занимательна для детей и подростков любого возраста, способствует приобретению элементарных навыков управления автомобилем, развивает реакцию и наблюдательность, необходимые для вождения автомобиля. При игре присутствуют два автомобиля, бокс в котором стоит один автомобиль и при движении можно производить замену автомобиля оставляя второй в боксе. Игра заводится с кнопки пуск, с механическим переключением скоростей (3 скорости). Открытый диск с полем, препятствия в игре выставляются самостоятельно с помощью кронштейнов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...