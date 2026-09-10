Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
пластик
Комплектация
две машинки, бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х12
Вес, кг.
1
Описание товара Настольная игра "Гонщик-М" ОмЗЭТ 10207
Игрушка занимательна для детей и подростков любого возраста, способствует приобретению элементарных навыков управления автомобилем, развивает реакцию и наблюдательность, необходимые для вождения автомобиля. При игре присутствуют два автомобиля, бокс в котором стоит один автомобиль и при движении можно производить замену автомобиля оставляя второй в боксе. Игра заводится с кнопки пуск, с механическим переключением скоростей (3 скорости). Открытый диск с полем, препятствия в игре выставляются самостоятельно с помощью кронштейнов.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, подвижная
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
1
Материал
пластик
Комплектация
две машинки, бокс
Страна производитель
Китай
Игрушка занимательна для детей и подростков любого возраста, способствует приобретению элементарных навыков управления автомобилем, развивает реакцию и наблюдательность, необходимые для вождения автомобиля. При игре присутствуют два автомобиля, бокс в котором стоит один автомобиль и при движении можно производить замену автомобиля оставляя второй в боксе. Игра заводится с кнопки пуск, с механическим переключением скоростей (3 скорости). Открытый диск с полем, препятствия в игре выставляются самостоятельно с помощью кронштейнов.
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