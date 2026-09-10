Настольная игра "Мини-Футбол" ОмЗЭТ 10030
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 390 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
металл, пластик
Комплектация
поле, фигурки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х47х10
Вес, кг.
2.4
Описание товара Настольная игра "Мини-Футбол" ОмЗЭТ 10030
Предназначена для игры в домашних, школьных и клубных условиях. Настольный «Мини-футбол» не позволяет полностью следовать правилам современного футбола, но он вырабатывает быстроту реакции, меткость и точность движения. Состоит из игрового поля с воротами, обрамлённого барьером. На поле устанавливаются ворота, располагаются две футбольные команды по 6 игроков в каждой: вратарь, правый, левый и центральный нападающие, два защитника.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
металл, пластик
Комплектация
поле, фигурки
Страна производитель
Китай
Предназначена для игры в домашних, школьных и клубных условиях. Настольный «Мини-футбол» не позволяет полностью следовать правилам современного футбола, но он вырабатывает быстроту реакции, меткость и точность движения. Состоит из игрового поля с воротами, обрамлённого барьером. На поле устанавливаются ворота, располагаются две футбольные команды по 6 игроков в каждой: вратарь, правый, левый и центральный нападающие, два защитника.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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