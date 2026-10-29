Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS26
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
В наличии
Код товара: 394077
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
940 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х13х4
Вес, г.
500
Описание товара Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS26
Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS26 включает в себя самые полезные и наиболее востребованные предметы. Среди них: биты, торцевые головки, гаечные ключи, отвертки, кусачки, тонкогубцы, карандаш, пинцет, адаптеры и т. д. С помощью предоставляемых предметов можно проводить работы в саду, дома, в мастерской. Набор Sturm! 1310-01-TS26 включает в себя 26 инструментов. Их поставка происходит в сумке-чехле. Матерчатый кейс закрывается на молнию, можно получить быстрый доступ внутрь. Предметы надежно фиксируются в чехле, а пространство четко организовано. Инструменты изготовлены из стальных сплавов. Они прочные и весьма долговечные, не сломаются и не деформируются под нагрузками. Форма рукояток продумана для наилучшей фиксации в ладонях.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS26 включает в себя самые полезные и наиболее востребованные предметы. Среди них: биты, торцевые головки, гаечные ключи, отвертки, кусачки, тонкогубцы, карандаш, пинцет, адаптеры и т. д. С помощью предоставляемых предметов можно проводить работы в саду, дома, в мастерской. Набор Sturm! 1310-01-TS26 включает в себя 26 инструментов. Их поставка происходит в сумке-чехле. Матерчатый кейс закрывается на молнию, можно получить быстрый доступ внутрь. Предметы надежно фиксируются в чехле, а пространство четко организовано. Инструменты изготовлены из стальных сплавов. Они прочные и весьма долговечные, не сломаются и не деформируются под нагрузками. Форма рукояток продумана для наилучшей фиксации в ладонях.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS26 - по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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